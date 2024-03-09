صندوق مكافحة الإدمان يطلق دورى رياضيًا للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضي "أنت أقوى من المخدرات" للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بمنطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

شارك في الدوري الرياضي المتعافين من أبناء منطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأنه وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، يتم حاليًا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في هذه المناطق، كما يتم تنفيذ برامج توعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين سكان المناطق المطورة، لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وكذلك التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات. وتهدف هذه البرامج أيضًا إلى تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بهدف تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات. وأشارت إلى أن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع جميع الأسر المقيمة بهذه المناطق، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة هذه القضية.

وأكدت أنه تم افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة، واستقبلت هذه العيادات 19826 مُترددًا جديدًا ومُستمرًا من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء المناطق المطورة والمجاورة على مدار العام الماضي.

وكانت هذه الخدمات تشمل "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج"، حيث تمت إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن "16023"، وتلقوا الخدمة مجانًا.

وكثفت "القباج" برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي باستمرار لتعليم المتعافين مهن تحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

سلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين، بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج، والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرامج التوعوية التي تُنفذ في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية مبنية على الدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها، بهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية علاج الإدمان. ويتم أيضًا تنفيذ أنشطة رياضية لنشر رسائل توعوية، بالإضافة إلى إعلانات في أماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان. كما يُطبع عدد من رسائل التوعية والمطويات والمنشورات الوقائية، ويُوزعها على المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج.