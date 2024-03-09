السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صناع الخير والنجاة الكويتية يدعمان مرضى القدم السكري وصغار الصيادين بمراكب صيد

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توقيع وثيقة تعاون جديدة بين المؤسسة وجمعية النجاة الخيرية الكويتية، من خلال المكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة، بهدف التوسع في دعم أعداد أكبر من مرضى القدم السكري غير القادرين، من خلال غرف مبادرة "قدم صحيح" في المستشفيات الجامعية، وبخاصة غرفة مبادرة "قدم صحيح" في مستشفيات جامعة أسوان، أقصى جنوب مصر.

وقعت وثيقة التعاون ممثلة للمكتب الكويتي للأعمال الخيرية في القاهرة وجمعية النجاة الخيرية، بحضور السيدة سلوى فريج العنزي، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة، وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة. بحضور رمضان أحمد المسؤول عن أنشطة جمعية النجاة الكويتية في مصر.

 دعم علاج مرضى القدم السكري غير القادرين 

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن وثيقة التعاون الجديدة تأتي استمراراً لتعاون كبير بين المكتب الكويتي للقاهرة وجمعية النجاة الخيرية وصناع الخير في عدد من المجالات التنموية الهامة، خدمة لشرائح غير القادرين في مناطق مختلفة من الجمهورية، حيث سبق للجهات الثلاث التعاون في دعم علاج مرضى القدم السكري غير القادرين بغرفة تبريد للقدم السليمة في مستشفيات جامعة أسوان، حماية للمرضى من البتر.

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صناع الخير: إجراء جراحات بالعيون لعدد من أهالى قرية سفلاق بسوهاج

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وتمثل الشراكة الناجحة في شفاء عدد كبير من المرضى بشكل نهائي، واقتراب البعض الآخر من الشفاء، واستكمال علاج آخرين، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تم تضاعف عدد المرضى المستفيدين لحمايتهم من بتر القدم.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الشراكة تشمل أيضًا قطاعًا تنمويًا مستدامًا مهمًا وهو قطاع التمكين الاقتصادي لعائلات الصيادين في القرى الساحلية على ضفاف نهر النيل، حيث يتم تزويد عدد جديد من صغار الصيادين بمراكب صيد حديثة مزودة بمحركات وأدوات صيد كاملة، وتدريبهم على أساليب الصيد الصحيحة وتوعيتهم ضد الصيد غير المشروع.

وأوضح عبدالفتاح أن صانعي الخير والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية، من خلال جمعية النجاة الكويتية، سبق لهما التعاون في تزويد عدد كبير من صغار الصيادين في محافظة أسوان بمراكب صيد حديثة، بالإضافة إلى التعاون في عدد من الأنشطة التنموية الأخرى.

مرضى القدم السكرى علاج مرضى القدم السكري غير القادرين الوطني للعمل الأهلي التنموي صناع الخير للتنمية جمعية النجاة الخيرية

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