الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأورمان: توزيع 25 ألف كجم لحوم على الأُسر الأكثر احتياجًا فى كفرالشيخ

توزيع لحوم
توزيع لحوم

 أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 25 ألف كجم لحوم على 12 ألفًا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجًا، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم؛ لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، واستطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 25 ألف كجم لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء كفر الشيخ، موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وأشار إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة، مضيفًا أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر، والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة في يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

أهالي وأسر محافظة كفرالشيخ تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي رمضان المعظم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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