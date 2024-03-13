الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: ارتفاع موازنة الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لـ41 مليار جنيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024.

وأكدت الوزارة أن تكافل وكرامة يضم حوالي 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص.

وتبدأ وزارة التضامن، صرف تكافل وكرامة، بعد غد الجمعة، بالزيادة الجديدة 15% وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات على مستوى المحافظات لمتابعة عمليات الصرف التى تتم من خلال الماكينات المنتشرة فى كافة المحافظات، ولتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين.

وأكدت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم وصل لـ1.2 مليون شخص بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا، حيث يصل نسبتهم حوالي 28% من قيمة المستفيدين.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم وضع العديد من الشروط لاستمرار صرف الدعم ومنها لا بد من اهتمام الأم مع طفلها بزيارة الوحدة الصحية للأم 4 مرات سنويًا حتى تتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى حضور  أطفال أسر تكافل وكرامة الإلزامي بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، بالإضافة إلى عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

ويمكن الاستعلام عن برنامجي تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي:-

 https://tk.moss.gov.eg/

فرصة

وأشارت إلى أنه يتم توفير تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج فرصة، الذي يعد أهم برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة، حيث يعمل على دعم عدة فئات، منها المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامجي الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بهدف دمجهم فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال تشجيعهم وتحفيزهم ومساندتهم فى التدريب للحصول على فرصة عمل، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما تتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

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