التحالف الوطنى: تقديم مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 350 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية فى منطقة البساتين بمركز بني مزار فى محافظة المنيا، وذلك ضمن حملة إفطار صائم والمستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد التحالف أنه تم أيضًا توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة البحيرة.



وفى سياق متصل، بدأت مؤسسة الجارحي، إحدى كيانات التحالف الوطني، بتنفيذ أكبر مبادرة للإطعام وإفطار الصائمين من أهالينا خلال شهر رمضان، وذلك من خلال ٢٢ مطبخًا مركزيًا لتجهيز وتوزيع نحو ٣٥ ألف وجبة يوميًا ومليون وجبة على مدار الشهر في 4 محافظات هى الفيوم والجيزة والقليوبية والسويس.

وأكدت أن هذه المساعدات تتم بالتعاون مع ٤٠٠ جمعية أهلية شريكة وقاعدية، ومشاركة نحو ٤ آلاف متطوع لتعبئة وتوزيع الوجبات المطهية على المستحقين من خلال منافذ الجمعيات وحملات طرق الأبواب.