الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن الاجتماعى": دعم 700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه سنويًا

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج "تكافل وكرامة" يدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى عدد كبار السن المستفيدين من برنامج الدعم 700 ألف بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفا من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم حوالي 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 مليون شخص مستفيد. 

وعن دعم الطلاب، أوضحت الوزارة أنه تم إعفاء 5 ملايين طالب من المصروفات الدراسية سواء مستفيدين من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة إجمالية قدرها 855 مليون جنيه.

التضامن: ارتفاع موازنة الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لـ41 مليار جنيه

شروط استمرار الدعم

ووضعت الوزارة بعض الشروط اللازمة لاستمرار صرف الدعم ومنها حضور أطفال أسر تكافل وكرامة الإلزامي بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام الأم بزيارة الوحدة الصحية مع طفلها 4 مرات سنويًا حتى تتلقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

وأضافت أنه وفقًا للقرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن البديل بالمناطق المطورة، يتم استقبال طلبات المتقدمين بصورة من إيصال استلام الوحدة السكنية، بدلًا من شرط العنوان المدون بالبطاقة تيسيرًا على سكان هذه المناطق.

وأوضحت أن فريق برنامج الدعم النقدي المشروط  "تكافل وكرامة" ضمن قافلة "بالوعي مصر بتتغير" فى المناطق المطورة لاستقبال المواطنين وتلقى شكاوهم، والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة.

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة ذوي الإعاقة برنامج الدعم المصروفات الدراسية

مواد متعلقة

جمعية الهلال الأحمر تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة والمُسنين

وفد صندوق علاج الإدمان يصل فيينا للمشاركة فى الدورة 77 بالأمم المتحدة  

التضامن: ارتفاع موازنة الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لـ41 مليار جنيه

"الهلال الأحمر": توفير وجبات إفطار وسحور طازجة للنازحين بقطاع غزة

التحالف الوطنى: تقديم مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

"التضامن" توضح كيفية الحفاظ على الطفل من الأمراض المعدية

عاجل.. الهلال الأحمر المصرى يوفّر 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى للنازحين فى غزة

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. محاكمة "طبيب إجهاض" بجنايات الجيزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

قنصل فرنسا تزور مشروع "هاضم" بـ"صرف الإسكندرية"

وصلة مياه غيرت ملامح الحياة وحافظت على خصوصية الموتى بقرية السمطا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة