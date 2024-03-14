"التضامن الاجتماعى": دعم 700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه سنويًا

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج "تكافل وكرامة" يدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى عدد كبار السن المستفيدين من برنامج الدعم 700 ألف بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفا من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم حوالي 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 مليون شخص مستفيد.

وعن دعم الطلاب، أوضحت الوزارة أنه تم إعفاء 5 ملايين طالب من المصروفات الدراسية سواء مستفيدين من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة إجمالية قدرها 855 مليون جنيه.

شروط استمرار الدعم

ووضعت الوزارة بعض الشروط اللازمة لاستمرار صرف الدعم ومنها حضور أطفال أسر تكافل وكرامة الإلزامي بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام الأم بزيارة الوحدة الصحية مع طفلها 4 مرات سنويًا حتى تتلقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

وأضافت أنه وفقًا للقرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن البديل بالمناطق المطورة، يتم استقبال طلبات المتقدمين بصورة من إيصال استلام الوحدة السكنية، بدلًا من شرط العنوان المدون بالبطاقة تيسيرًا على سكان هذه المناطق.

وأوضحت أن فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن قافلة "بالوعي مصر بتتغير" فى المناطق المطورة لاستقبال المواطنين وتلقى شكاوهم، والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة.