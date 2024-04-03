متاح الآن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

ننشر لكم تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث يسعى الكثير من المواطنين علي تقديم جميع سبل الدعم لمواطنيها وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي لا تمتلك دخل ثابت يعينهم على مواجهة الحياة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال هذا التقرير.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1): تسجيل الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال الرابط من هنا.

الخطوة الثانية (2): علي المواطن/ة الضغط على نتيجة الاستعلام عن النتيجة والتي توجد في أعلى الشاشة الرئيسية.

الخطوة الثالثة (3): علي المواطن/ة كتابة رمز البلد الذي يخص مقدمي تكافل وكرامة.

الخطوة الرابعة (4): علي المواطن/ة الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

الخطوة الخامسة (5): يتم عرض جميع البيانات التي تتعلق بتكفل وكرامة على الشاشة أمامك، والتي تشمل حالة الطلب الخاصة بك.

الخطوة السادسة (6): في حالة الموافقة سوف يتم توضيح المبلغ المستحق.

الخطوة السابعة (7): في حالة الرفض سوف يتم توضيح السبب.

شروط التقدم في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يمكن لأي مواطن/ة تنطبق عليه الشروط التالية أن يقوم بالتقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة، وتتمثل فيما يلي:

الشرط الأول (1): الحد الأقصى لعمر المتقدم للحصول على المعاش 65 عاما.

الشرط الثاني (2): أن لا يكون المتقدم يحصل على معاش سابق من التأمينات، أو أي برامج دعم أخرى تقدمها الدولة.

الشرط الثالث (3): أن يتم رفع كافة المستندات المطلوبة وقت التقديم.

الشرط الرابع (4): في الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش أن يكون لديها أطفال بين 2 سنة إلى 18 سنة في مراحل تعليمية مختلفة.

الشرط الخامس (5): يمكن للنساء المعيلات والتي لديهم أطفال أكبر من 18 سنة أن يقوموا بالتقديم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

وفي سياق متصل، يتم صرفه كل 15 يومًا من الشهر الميلادي حيث من المقرر أن يتم صرفه في شهر أبريل بواقع 15 % زيادة جديدة.