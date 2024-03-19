الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والفئات المستحقة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال المواقع المخصصة لذلك للاستفادة من معاش تكافل وكرامة الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات المستحقة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 ومعرفة الفئات المستحقة للمعاش وكذلك قيمة المعاش الجديدة بعد أخر زيادة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يكون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي توفر رابط مباشر لذلك اضغط هنا.

بعد فتح الرابط يظهر أمامك أيقونتين الاستعلام أو تسجيل شكوى

أدخل رقم بطاقتك الشخصية التي تقدمت بها لطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة 

ثم اضغط على ايقونة الاستعلام 

تظهر التفاصيل الكاملة المتعلقة بالشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة منها 

اسمه رباعي 

الرقم القومي

الوحدة الاجتماعية التابع لها 

المدينة والمحافظة 

آخر خطوة وقفت عندها الإجراءات الخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة 

غدًا.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

 

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2024 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصل عددهم حتى الآن لأكثر من 5 ملايين أسرة بإجمالي ما يزيد عن 22 مليون مواطن مستحق كالتالي:

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

 

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024 

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 15% لمعاشات تكافل وكرامة في فبراير الماضي مع زيادة المعاشات والمرتبات التي تم التوجيه بها كذلك. 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأسرة 826.56 جنيه بعد الزيادة 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه بعد الزيادة 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأيتام 578.59 جنيه بعد الزيادة

اقرأ أيضا 

يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

 

txt

معاش تكافل وكرامة| رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

txt

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التسجيل في تكافل وكرامة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة فيزا تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ,تكافل وكرامه تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامه الاسماء الجديده معاش تكافل وكرامة للمعاقين معاش تكافل وكرامة للمطلقات اخبار تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة اخر قرارت تكافل وكرامه

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

عاجل.. كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251