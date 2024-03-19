الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والفئات المستحقة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال المواقع المخصصة لذلك للاستفادة من معاش تكافل وكرامة الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات المستحقة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 ومعرفة الفئات المستحقة للمعاش وكذلك قيمة المعاش الجديدة بعد أخر زيادة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يكون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي توفر رابط مباشر لذلك اضغط هنا.

بعد فتح الرابط يظهر أمامك أيقونتين الاستعلام أو تسجيل شكوى

أدخل رقم بطاقتك الشخصية التي تقدمت بها لطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة

ثم اضغط على ايقونة الاستعلام

تظهر التفاصيل الكاملة المتعلقة بالشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة منها

اسمه رباعي

الرقم القومي

الوحدة الاجتماعية التابع لها

المدينة والمحافظة

آخر خطوة وقفت عندها الإجراءات الخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصل عددهم حتى الآن لأكثر من 5 ملايين أسرة بإجمالي ما يزيد عن 22 مليون مواطن مستحق كالتالي:

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 15% لمعاشات تكافل وكرامة في فبراير الماضي مع زيادة المعاشات والمرتبات التي تم التوجيه بها كذلك.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأسرة 826.56 جنيه بعد الزيادة

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه بعد الزيادة

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأيتام 578.59 جنيه بعد الزيادة

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من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي