الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر.

وقال القياتي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البلاد تشهد الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار نتيجة تعرضها لمنخفض جوي.

وأوضح أن المنخفض الجوي تسبب في عدم الاستقرار، ما ترتب عليه تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح على كافة الأنحاء، فضلًا عن أن نشاط حركة الرياح سيتسبب في الشعور ببرودة الطقس.

وحذر من عدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، نتيجة التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد.

وفيما يخص طقس أول أيام العيد، لفت إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ في التلاشي، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

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