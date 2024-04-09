الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

8 أسرار لأناقتك في عيد الفطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في عالم الموضة، يعتبر العيد بمثابة لوحة لمزج التقاليد مع الحداثة، مما يسمح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم بشكل فريد،  لضمان تألقك في هذا العيد، إليك بعض النصائح الأنيقة للارتقاء بإطلالتك. 

نصائح للتصميم العصري لعيد الفطر 2024

1. اعتنق الملابس التقليدية: يعد ارتداء الملابس التقليدية للعيد، مثل الساري الرائع أو العباءة الأنيقة أو سراويل وقمصان مطرزة بشكل معقد، طريقة رائعة لتقدير الثقافة والتقاليد. لإضفاء لمسة من الفخامة على مظهرك، اختاري الأقمشة الغنية والفاخرة مثل المخمل والشيفون والحرير.

2. اختاري الألوان النابضة بالحياة: بما أن العيد هو عيد الفرح والسعادة، فلماذا لا ترتدي شيئًا يعكس ذلك لترك انطباع والتميز عن الآخرين، اختر ألوانًا زاهية وملفتة للانتباه مثل الأحمر الغني والأزرق الملكي والأخضر الزمردي والأصفر الذهبي.

3. انتبهي للتفاصيل: الأشياء الصغيرة هي التي تجعل ملابس العيد الخاصة بك متألقة. للحصول على لمسة من السحر والرقي، أضيفي الترتر والخرز والتطريز إلى إطلالتك. لإكمال أسلوبك، ابحث عن الملحقات مثل المجوهرات الجريئة وحقائب اليد المتقنة والأحذية المزخرفة.

4. قم بتجربة الطبقات: تضيف الطبقات عمقًا وشخصية إلى مجموعتك، وهي طريقة مفيدة للتبديل بين الأنشطة الداخلية والخارجية، للحصول على لمسة عصرية وعملية، اجمعي ملابسك مع سترة أو وشاح خفيف الوزن.

5. اختر الراحة: لا ينبغي أبدًا المساس بالراحة، حتى لو كنت تريد أن تبدو بأفضل ما لديك في العيد، إذا كنت ستقضي وقتًا مع العائلة والأصدقاء أو ستحضر العديد من المناسبات، فتأكد من أن ملابسك تناسبك بشكل مريح وتسمح لك بالتحرك بسهولة.

6. أضف لمسة شخصية: قم بدمج عناصر من أسلوبك وشخصيتك الفردية لتجعل ملابس العيد الخاصة بك فريدة حقًا، إن إضافة لمسة شخصية يمكن أن يعزز ثقتك بنفسك وإحساسك بالأناقة، سواء كان ذلك قطعة مجوهرات مميزة أو وشاحًا تحبه أو تسريحة شعر ترتديها كثيرًا.

7. حافظي على الاحتشام: أحد العناصر الأساسية لملابس العيد، وخاصة بالنسبة للنساء، هو التواضع. اختر الملابس التي تتوافق مع الأعراف الثقافية والدينية وتوفر التغطية الكافية للحفاظ على الاحتشام مع المظهر الأنيق والمتطور، اختاري الحواف الأطول والرقبة العالية والأكمام.

8. التنسيق مع العائلة: إذا كنت تحتفلين بالعيد مع الأقارب، ففكري في ارتداء ملابس متناسقة للحصول على مظهر مصقول ومنسق بشكل جيد، لإنشاء مظهر متماسك يضيف إلى الروح الاحتفالية، اختر أنماطًا متطابقة أو ألوانًا مكملة.

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