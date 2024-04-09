لا تهاون مع المقصرين.. وزير الصحة "شعلة نشاط" لتحقيق الانضباط بالمستشفيات

استمع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى عدد من شكاوى المواطنين خلال زيارته لمستشفى مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية.

فتح تحقيق

وتلقى الوزير شكوى من مواطنة صدر لها قرار نفقة الدولة مغاير للقرار المطلوب، مما أدى إلى تعطل صرف علاجها، وقال مسؤول القرارات إنه لا يستطيع تغيير القرار إلا بعد ٦ أشهر، فوجه الوزير بفتح تحقيق مع الموظف المسئول عن تقاعسه عن أداء عمله.

واستمع “عبد الغفار” إلى شكوى من مريضة أفادت بعدم توافر "كانيولا" واضطرت لشرائه على نفقتها الخاصة، فوجه الوزير بإحالة مسؤول التموين الطبي للتحقيق بسبب تقاعسه عن أداء وظيفته في الإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية.

كما تلقى شكوى من مواطن جاء "لفك الجبيرة" بمعصم طفله في الساعة العاشرة صباحا، وقيل له إن المستشفى لا تعمل اليوم، فوجه الوزير بتقديم الخدمة اللازمة للطفل.