الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 30 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم 30 رمضان 2028 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار اليوم 30  رمضان 2028 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل  سعر الدولار ارتفاع بسيط عن امس  في البنك المركزي  إلى 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء آخر يوم رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.70 جنيه للشراء 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.50 جنيه للشراء47.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي حيث سجل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 47.55 للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سجل الدولار في كريدي أجريكول 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيها للبيع.

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك SAIB نحو 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني QNB نحو 47.55 للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-4-2024

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