تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية حيث شهد الذهب تراجع نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الاسبوع الماضي، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا أمس السبت بقيمة 100 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2024، نحو 3657.50 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2024، عند 3200.00 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742.50 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3657.50 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3200.00جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2742.50 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2133.50جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3352.50 جنيها.

اسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى 70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2345.09 دولار للأوقية

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنية عيار 21 اليوم في مصر 25600 جنيه .