سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 9-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 بالجنيه المصري والدولار من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة يوميا من قبل المدخرين أموالهم في المعدن النفيس للحفاظ على قيمتها الشرائية من الانخفاض خاصة مع الاضطرابات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 بالجنيه المصري والدولار

يمكن معرفة تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 بالجنيه المصري والدولار وفقا لمحلات الصاغة والبورصة العالمية خاصة مع إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 2024، حيث يشهد المعدن النفيس تذبذبات بسبب تصريحات الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا حيث جاءت أسعار تداول الذهب كما يلي:

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3657.25 جنيه.

الشراء 3628.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3352.5 جنيه.

الشراء 3326.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3200 جنيه.

الشراء 3175 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2742.75 جنيه.

الشراء 2721.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2133.25 جنيه.

الشراء 2116.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 25600 جنيه.

الشراء 25400 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2329$.

الشراء 2328$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.



سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر أونصة الذهب BTC والتي تزن نحو 31.1 جرام نحو 127040 جنيه ويتم رد 26 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط بدون دمغة.

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