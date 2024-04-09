سعر الدولار اليوم الثلاثاء آخر يوم رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق آخر يوم رمضان..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وشهد سعر صرف العملات الأجنبية على رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الثلاثاء أخر ايام شهر رمضان المبارك خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 نحو 47.46 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-