الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء آخر يوم رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق آخر يوم رمضان..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وشهد سعر صرف العملات الأجنبية على رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الثلاثاء أخر ايام شهر رمضان المبارك خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 نحو 47.46 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-4-2024

سعر الدولار في البنك الاهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ  متوسط سعره 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-4-2024

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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

  • بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.49 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.66 جنيهًا للشراء، و12.68 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 154.51 جنيهًا للشراء، و154.89 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.93 جنيهًا للشراء، و12.96 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.
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