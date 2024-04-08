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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث شهد سعر صرف العملات الأجنبية على رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 نحو 47.46 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ  متوسط سعره 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.49 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.66 جنيهًا للشراء، و12.68 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 154.51 جنيهًا للشراء، و154.89 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.93 جنيهًا للشراء، و12.96 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

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