سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

تصدر سعر الدولار اليوم الأحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث شهد سعر صرف العملات الأجنبية على رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الأحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 نحو 47.11 جنيه للشراء مقابل 47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الاحد الموافق 7 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الاحد الموافق 28 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.63 جنيهًا للشراء، و50.73 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

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