الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي

ترتفع معدلات البحث عن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، خاصة بعد تخطي سعر الدولار حاجز 47 جنيهًا، بشكل رسمي ليقضي على السوق الموازية. 

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-4-2024 في مصر في تحديث للأسعار في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

   47.4860  جنيه للشراء

   47.6231 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري

شراء   47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك مصر

شراء 47.46 جنيه مصري

بيع 47.56 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الاسكندرية 

شراء   47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك القاهرة 

شراء 47.61 جنيه مصري

بيع 47.51 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك قناة السويس

شراء 47.55 جنيه مصري

بيع  47.65 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك  التجاري الدولي cib

شراء   47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري 

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الذرة بـ10900 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

   51.4511 جنيه للشراء  51.6187  جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

   60.0033 جنيه للشراء  60.1957  جنيه للبيع 

دولار كنـدى

   34.9393 جنيه للشراء  35.0479  جنيه للبيع 

كرون دانمركى

   6.8991 جنيه للشراء   6.9201  جنيه للبيع 

كرون نرويجى

   4.4191 جنيه للشراء   4.4463  جنيه للبيع 

كرون ســويدى

   4.4592 جنيه للشراء   4.4777  جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 

   52.6569 جنيه للشراء  52.8324  جنيه للبيع 

100 ين يابانى

   31.3170 جنيه للشراء  31.4116  جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى

   12.6592 جنيه للشراء  12.6978  جنيه للبيع 

دينــار كويتى

   154.4010 جنيه للشراء 154.8972  جنيه للبيع 

درهم اماراتى

   12.9281 جنيه للشراء  12.9661  جنيه للبيع 

دولار اســـترالى

   31.2363 جنيه للشراء  31.3360  جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

   125.9409 جنيه للشراء 126.3381  جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

   123.3339 جنيه للشراء 123.7029  جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

   13.0152 جنيه للشراء  13.0689  جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 

   66.8817 جنيه للشراء  67.2643  جنيه للبيع 

يوان صينى

   6.5638 جنيه للشراء   6.5841 جنيه للبيع.

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