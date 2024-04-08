سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، خاصة بعد تخطي سعر الدولار حاجز 47 جنيهًا، بشكل رسمي ليقضي على السوق الموازية.

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-4-2024 في مصر في تحديث للأسعار في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

47.4860 جنيه للشراء

47.6231 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري

شراء 47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك مصر

شراء 47.46 جنيه مصري

بيع 47.56 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الاسكندرية

شراء 47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك القاهرة

شراء 47.61 جنيه مصري

بيع 47.51 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات بنك قناة السويس

شراء 47.55 جنيه مصري

بيع 47.65 جنيه مصري

سجل سعر الدولار اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib

شراء 47.5 جنيه مصري

بيع 47.6 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.4511 جنيه للشراء 51.6187 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.0033 جنيه للشراء 60.1957 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.9393 جنيه للشراء 35.0479 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8991 جنيه للشراء 6.9201 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4191 جنيه للشراء 4.4463 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4592 جنيه للشراء 4.4777 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.6569 جنيه للشراء 52.8324 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.3170 جنيه للشراء 31.4116 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.6592 جنيه للشراء 12.6978 جنيه للبيع

دينــار كويتى

154.4010 جنيه للشراء 154.8972 جنيه للبيع

درهم اماراتى

12.9281 جنيه للشراء 12.9661 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.2363 جنيه للشراء 31.3360 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

125.9409 جنيه للشراء 126.3381 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

123.3339 جنيه للشراء 123.7029 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0152 جنيه للشراء 13.0689 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

66.8817 جنيه للشراء 67.2643 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5638 جنيه للشراء 6.5841 جنيه للبيع.

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