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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 28 رمضان 2024

الدواجن
الدواجن

استقرار في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 28 رمضان 2024 وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية للأيام عيد الفطر المبارك على رأسهم البروتين الداجني حيث شهدت أسعار الطيور استقرار ملحوظ  بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 89 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 28 رمضان 2024

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 28 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر اللحم الأبيض في بورصة الدواجن 89 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 89  جينهًا.

سعر الفراخ البلدي 28 رمضان في بورصة الدواجن 120  جينه وتصل للمستهلك 125 جينهًا.

سعر الفراخ الامهات ابيض 28  رمضان في بورصة 75 جينة للكيلو وتصل للمستهلك 82 جنيهًا.

سجل سعر" اللحم الساسو "28 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 92  جينه لتصل للمستهلك في الأسبوع بـ93 جنيهات.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 7- 4- 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم28 رمضان 2024 

كتكوت ساسو 28 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور 28 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي  28 رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و6 للشراء.

كتكوت هجين 28 رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء. 

كتكوت جيل ثاني 28 رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور28  رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 رمضان 2024

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سعر الدولار اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 28 رمضان 2024  في الأسواق ليتراوح ما بين 157 و155 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر البيض الأحمر اليوم 27 رمضان 2027 ما بين 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 159 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدي اليوم الاحد 28 رمضان 2027 ما بين  153 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و156 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية

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