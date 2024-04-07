أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 في منافذ وزارة التموين والمحلات الشهيرة
أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 فى منافذ البيع، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 في منافذ وزارة التموين
الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك العيد والبسوكيت فى عدة منافذ بأسعار تنافسية عبر شبكة منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والعديد من المنافذ التابعة للوزارة.
أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 فى منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
علبة بسكويت نشادر: 150 جنيهًا
كعك سادة: 150 جنيهًا
كعك ملبن: 140 جنيهًا
كعك المكسرات: 210 جنيهات
غريبة السادة: 160 جنيهًا للكيلو
غريبة اللوز: 200 جنيه
بيتي فور عادي: 170 جنيهًا
بيتي فور لوكس: 200 جنيه
بيتي فور سابليه: 200 جنيه
الكوكيز: 170 جنيهًا
أسعار كحك العيد 2024 أهلا رمضان
سعر بسكويت العيد السادة 130 جنيه للكيلو
سعر كحك العيد السادة من 150 جنيه للكيلو
سعر البيتي فور، 170 جنيهً للكيلو
سعر الغريبة يبدأ من 170 جنيه للكيلو.
أسعار كحك العيد فى محلات العبد 2024
سعر علبة كحك مشكل 1 كيلو في العبد بــ 250 جنيه
سعر علبة كحك بالشوكولاتة بــ 125 جنيه
سعر علبة كحك وبسكوت مشكلة 1 كيلو بــ 230 جنيه
سعر علبة كحك سادة 16 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كحك سادة ميني 18 قطعة بــ 146 جنيه
سعر علبة كحك عجمية 16 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كحك فسدق 16 قطعة بــ 170 جنيه
سعر علبة كحك ملبن 16 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة بسكويت برتقال 36 قطعة بــ 110 جنيه
سعر علبة بسكويت سادة 36 قطعة بــ 110 جنيه
سعر علبة بسكويت شوكولاته علبة 36 قطعة بــ 115 جنيه
سعر علبة بسكويت مشكل 1 كيلو جرام بــ 200 جنيه
سعر علبة بيتي فور ميكس مكسرات 32 قطعة بــ 160 جنيه
أسعار كحك العيد 2024 في إيتوال
سعر علبة كعك سادة 24 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كحك ملبن 24 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كعك عجوة 24 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كحك عجمية 24 قطعة بــ 120 جنيه
سعر علبة كعك عين جمل 24 قطعة بــ 150 جنيه
سعر علبة بسكويت نشادر 32 قطعة بــ 110 جنيه
سعر علبة بسكوت جوز هند 32 قطعة بــ 115 جنيه
سعرعلبة بسكويت برتقال 32 قطعة بــ 115 جنيه
سعر علبة غريبة سادة 36 قطعة بــ 140 جنيه
سعر علبة بيتي فور مشكل 32 قطعة بــ 150 جنيه
سعر علبة ميكس 1 كيلو جرام بــ 230 جنية
سعر علبة مشكلة 1.5 كيلو جرام بــ 370 جنيه