أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 في منافذ وزارة التموين والمحلات الشهيرة

أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 فى منافذ البيع، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 في منافذ وزارة التموين

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك العيد والبسوكيت فى عدة منافذ بأسعار تنافسية عبر شبكة منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والعديد من المنافذ التابعة للوزارة.

أسعار كحك العيد والبسكويت 2024 فى منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

علبة بسكويت نشادر: 150 جنيهًا

كعك سادة: 150 جنيهًا

كعك ملبن: 140 جنيهًا

كعك المكسرات: 210 جنيهات

غريبة السادة: 160 جنيهًا للكيلو

غريبة اللوز: 200 جنيه

بيتي فور عادي: 170 جنيهًا

بيتي فور لوكس: 200 جنيه

بيتي فور سابليه: 200 جنيه

الكوكيز: 170 جنيهًا

أسعار كحك العيد 2024 أهلا رمضان

سعر بسكويت العيد السادة 130 جنيه للكيلو

سعر كحك العيد السادة من 150 جنيه للكيلو

سعر البيتي فور، 170 جنيهً للكيلو

سعر الغريبة يبدأ من 170 جنيه للكيلو.

أسعار كحك العيد فى محلات العبد 2024

سعر علبة كحك مشكل 1 كيلو في العبد بــ 250 جنيه

سعر علبة كحك بالشوكولاتة بــ 125 جنيه

سعر علبة كحك وبسكوت مشكلة 1 كيلو بــ 230 جنيه

سعر علبة كحك سادة 16 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كحك سادة ميني 18 قطعة بــ 146 جنيه

سعر علبة كحك عجمية 16 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كحك فسدق 16 قطعة بــ 170 جنيه

سعر علبة كحك ملبن 16 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة بسكويت برتقال 36 قطعة بــ 110 جنيه

سعر علبة بسكويت سادة 36 قطعة بــ 110 جنيه

سعر علبة بسكويت شوكولاته علبة 36 قطعة بــ 115 جنيه

سعر علبة بسكويت مشكل 1 كيلو جرام بــ 200 جنيه

سعر علبة بيتي فور ميكس مكسرات 32 قطعة بــ 160 جنيه

أسعار كحك العيد 2024 في إيتوال

سعر علبة كعك سادة 24 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كحك ملبن 24 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كعك عجوة 24 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كحك عجمية 24 قطعة بــ 120 جنيه

سعر علبة كعك عين جمل 24 قطعة بــ 150 جنيه

سعر علبة بسكويت نشادر 32 قطعة بــ 110 جنيه

سعر علبة بسكوت جوز هند 32 قطعة بــ 115 جنيه

سعرعلبة بسكويت برتقال 32 قطعة بــ 115 جنيه

سعر علبة غريبة سادة 36 قطعة بــ 140 جنيه

سعر علبة بيتي فور مشكل 32 قطعة بــ 150 جنيه

سعر علبة ميكس 1 كيلو جرام بــ 230 جنية

سعر علبة مشكلة 1.5 كيلو جرام بــ 370 جنيه