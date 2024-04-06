"أم دهب" تفتح منزلها لصناعة كحك وبسكويت العيد: الفرحة مبتتعوضش (بث مباشر)

مناقيش، كعك، ومجموعة من القوالب البلاستيكية الصغيرة، وعدد من الأدوات البسيطة الأخرى. هكذا كانت معدات "أم دهب" التي تعتمد عليها في تشكيل عجين مخبوزات العيد المتنوعة. حيث أرادت تأسيس مشروع صغير داخل منزلها، ولكن بأقل الإمكانيات، للسعي وراء رزقها وتصنيع أصناف المخبوزات التي تتقن صنعها منذ 15 عامًا.

مشروع "أم دهب" المنزلي لبيع مخبوزات العيد

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لمشروع منزلي لـ"أم دهب" أسوانية لتصنيع الكعك والبسكويت وغيرها من مخبوزات عيد الفطر المبارك.

في إحدى أركان الصالة المجاورة لشرفة المنزل، تجلس "أم دهب" وتضع أمامها منضدة خشبية متوسطة الحجم عليها وعاء معدني وعدد من العلب الصغيرة وكوب ومضرب وكمية من الدقيق، وبعد تحديد المقادير المخصصة لتصنيع الكعك، تبدأ في وضعها في الوعاء المعدني وعجنها حتى يصبح العجين متماسكًا.

وبعد وصول عجين الكعك للقوام المناسب، تبدأ في أخذ كمية منه وجعلها قطعة دائرية ثم تقوم بفردها على صينية مسطحة يدويًا وتقطيعها باستخدام قوالب دائرية. بجانب القطع الصغيرة التي تشكلها يدويًا بالمناقيش المعدنية وتضعها واحدة تلو الأخرى حتى تملأ صواني المخبوزات.

وأخيرًا، بعد الانتهاء من العجين وتشكيله، يتم وضعه في الفرن الموجود داخل شرفة المنزل لمدة تتراوح حوالي 10 دقائق حتى يصل إلى درجة النضج. ثم يترك حتى يهدأ، وبعدها تزينه ويصبح جاهزًا للبيع.

تقول "أم دهب" إنها تعلمت صناعة الكعك والبسكويت ومخبوزات العيد عمومًا من والدتها، وكانت مع كل عيد تصنع هذه المخبوزات، ومع إعجاب كل أهلها وجيرانها بمذاق كل ما تصنعه، قررت تأسيس مشروع صغير في منزلها لبيع "مخبوزات العيد"، وتستمر مدته حتى الآن 15 عامًا.

وأضافت لـ"الدستور" أنها مع كل عام تبدأ في تجهيز وصناعة الكعك والبسكويت والأصناف المتعددة من المخبوزات، تحديدًا في منتصف شهر رمضان، حتى تستطيع تجهيز جميع الكميات المطلوبة منها. مشيرة إلى أن يساعدها في تجهيز الطلبيات أفراد من أسرتها بالإضافة إلى سيدة أخرى توفر لها أجر يومي مقابل العمل معها.

وأوضحت أنها في بداية مشروعها منذ 15 عامًا بدأت تسوق للأصناف المتنوعة من المخبوزات من خلال إهداءها للجيران وأهلهم والأصدقاء وأهلهم حتى يستطيعوا تذوقها، وعند اعجابهم بها يطلبون منها كميات وبالفعل نجحت في صنع ذبائن لها بهذا.

وتابعت لـ"الدستور" أنها تعتمد في صناعة المخبوزات على خامات جيدة وأسعار مميزة نظرًا لأنها تشتريها بكميات، بالنسبة لمصنعيتها تكون قليلة حتى تستطيع البيع بأسعار جيدة وفي متناول الأيد لكل أسرة.

وأشارت إلى أن أصناف مخبوزات العيد التي تصنعها تشمل: الكعك، البسكويت، البيتي فور، الكاكاوية، الجوزية، الغريبة، السابليه، وغيرها، مشيرة إلى أنها لابد مع كل عام من التجديد وتصنيع أنواع جديدة خاصة بها حتى تستطيع لفت انتباه الزبائن للشراء.

وحول أسعار المخبوزات، لفتت إلى أن جميعها في متناول الأيد للجميع وتجهيز كمياتها تبدأ من نصف كيلو، ويتراوح سعر كيلو الكعك والبسكويت 125 جنيهًا، والبيتي فور 160 جنيهًا، الكاكاوية 180 جنيهًا، السابليه 190 جنيهًا، والجوزية 195 جنيهًا.

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد

أم دهب تصنع كحك العيد