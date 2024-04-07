مع بداية التعاملات الصباحية شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار وتصدرت محركات البحث جوجل، خاصة بعد موجه الارتفاعات التي حدث في نهاية الأسبوع الماضي بسبب عن تخزين المواد الغذائية لعيد الفطر المبارك.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي في بورصة الدواجن الرئيسية:-

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7-4-2024

أستقرت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأحد عن سعر تراوح مابين 88 جنيه و 89 جنيه، على أرض بورصة الدواجن، بينما تصل إلي المستهلك في بورصة الدواجن بسعر يصل إلي 98 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 7-4-2024

تراجعت أسعار الفراخ الساسو بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية لهذا اليوم حيث سجلت أسعار الفراخ الساسوسعر تراوح مابين 92 جنيه و 93 جنيه، وتصل إلي المستهلك في بروصة الدواجن بسعر يصل إلي 103 جنيه لليكلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 7-4-2024

يبحث الكثير من محبي الفراخ البلدي عن أسعارها، حيث سجلت أسعارها حالة من الأستقرار اليوم في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، لتصل أسعارها إلي 120 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 7-4-2024

يبحث الكثير من محبي الفراخ الأمهات عن أسعارها، حيث سجلت أسعارها حالة من الأستقرار اليوم في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، لتصل أسعارها إلي 75 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 7-4-2024

بلغت أسعار كرتونة البيض الأحمر داخل بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين 155 جنيه و159 جنيه، من ارض المزراعة.

بلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض داخل بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين 155 جنيه و157 جنيه، من ارض المزراعة.

بلغت أسعار كرتونة البيض البلدي داخل بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين 160 جنيه و161 جنيه، من ارض المزراعة.

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