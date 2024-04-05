الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ بـ85 جنيهًا بالمزرعة.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 و88 جنيها في المزرعة، ويصل بـ95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق، وسجلت أسعار الفراخ البلدي 125-140 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن الساسو بين 96 و110 جنيهات للكيلو للمستهلك، وتراوحت الأوراك بين 95- 110 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر البانيه ضمن أسعار الدواجن بين 186 و220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة، كما سجلت الصدور بالعظم 140 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الأجنحة بين 60-75 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الهياكل بين 45 و60 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 رمضان 2024

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيها في المزرعة، وتباع كرتونة الأحمر للمستهلك بـ150 و165 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها، وتباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بـ150 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيها للمستهلك.

وكان قد أكد الدكتور رفيق قاسم، مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن، حيث إن الدواجن هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي وفي متناول جميع المستهلكين وعليها طلب مرتفع، وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وقال قاسم، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار، وبلغ أسعار الدواجن 110 جنيهات للمستهلك والبيض بسعر 155 جنيها للطبق، وخلال أسبوع و10 أيام ستنخفض الأسعار مع توجيه الإنفاق على الكحك وتراجع الطلب على الدواجن وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة لدخول المربي الصغير دورات التربية، والذي يمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.

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