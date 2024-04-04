يبحث المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 رمضان 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الطيور انخفاض واضح اليوم بعد استقرار الملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو88 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر اللحم الأبيض 25 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 87 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 95 جينهًا.

سعر الفراخ البلدي 25 رمضان في بورصة الدواجن 100 جينه وتصل للمستهلك 120 جينهًا.

سعر الفراخ الامهات ابيض 25 رمضان في بورصة 75 جينة للكيلو وتصل للمستهلك 80 جنيهًا.

سجل سعر" اللحم الساسو "25 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 94 جينه لتصل للمستهلك في الأسبوع بـ105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو 25 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور25 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي 25 رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و7 للشراء.

كتكوت هجين 25 رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء.

كتكوت جيل ثاني 25 رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور 25 رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

سعر البيض البلدي اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض 25 رمضان 2024 في المزارع للتجار نحو157 جنيه و155 للمستهلك.

سعر البيض الاحمر اليوم

سجل كرتونة البيض الأحمر25 رمضان 2024 في المزارع للتجار نحو 159 جنيهًا و155 للمستهلك.

سجل كرتونة البيض البلدي 25 رمضان 2024 في المزارع للتجار نحو 161 جنيهًا.

أسعار البانيه 25 رمضان 2024