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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة 70 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 74 و75 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر الفراخ الساسو الأحمر فيما بين 78 إلى 80 جنيها في المزرعة، وتتراوح في الأسواق ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراخ الساسو الرزي 90 جنيهًا في المزرعة، وتتراوح في الأسواق ما بين 100 و110 جنيهات.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وتراوح سعر الفراخ الأمهات البيضاء ما بين 74 و75 جنيهًا في المزرعة، وتتراوح في الأسواق 95 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024

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سعر البيض البلدي اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك نحو 140 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك نحو 130 جنيهًا

سعر البيض الأبيض اليوم

وكان أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن المركز سيقوم بتوفير لحوم ودواجن وسلم غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عليهم، وكذلك العاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالزراعة حيث تقدم الإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب الزراعية العديد من السلع الغذائية من الدواجن وبيض المائد  من إنتاج مزارعنا بتخفيضات تصل إلى 25%.

سعر البيض الاحمر اليوم

وقال" عبدالعظيم" للدستور "ان مركز البحوث الزراعية سيقدم منتجات من بيض المائده والاسماك والارز وعسل النحل وزيت الزيتون وذلك بأسعار تقل عن السوق بنسبة 25%، مشيرا الى انه يجرى العمل على إعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين لنقل الخبرة لهم لتحمل المسئولية مستقبلا بجانب للتعاون الأكاديمي مع الجامعات والمعاهد البحثية والتعليمية والمنتجين للتدريب على البحث التطبيقي التي تخدم قطاع الزراعة.

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