أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 7-4-2024 فى بورصة الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الأحد بنحو جنيهان في بورصة الدواجن الرئيسية لتواصل التراجعات التي تسلجها منذ بداية شهر رمضان بعد أن وصلت إلى 100 جنيه في البورصة قبل بداية الشهر الكريم.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 7-4-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأحد تراجع بنحو جنيهان، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 88 جنيها، وتصل إلى 100 جنيه للكيلو إلى المستهلك ويختلف سعرها من منطقة لأخرى.

وجاءت أسعارالدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو: 92 جنيها.

أسعار الدواجن امهات بيضاء: 75 جنيها.

وكانت أسعار الفراخ قد هبطت بحوالى 12% منذ مطلع شهر رمضان الجارى، كما أوضحت شعبة الدواجن في بيان صحفي لها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 29 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 14 جنيها.

كتكوت ساسو بيور:15 جنيها.

كتكوت بلدي: 6.75 جنيه.

كتكوت هجين: 10 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني: 12 جنيها.

كتكوت روزي بيور: 16 جنيها.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم الأحد عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أشهر، وجاءت أسعار البيض في المزارع كالتالي: