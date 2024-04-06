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اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 6-4-2024 فى بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

يشغل بال عشاق الدواجن في بداية الساعات الصباحية معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 6-4-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم، انخفاضا جديدا قبل بدء التعاملات في البورصة والأسواق، ليتراجع سعر الفراخ الساسو بقيمة سيتراوح ما بين 4 و5 جنيهات، وتكون قبل أيام معدودة من عيد الفطر المبارك، طبقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 6-4-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن في البورصة والأسواق اليوم

سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم السبت 90 جنيهًا، ويتراوح أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين ما بين قيمة 96 و97 جنيهًا للكيلو الواحد.
بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت نحو 107 جنيهات للكيلو الواحد، وسيتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا للمستهلك.
ووصل سعر الدواجن الساسو الحمراء اليوم 92 جنيها، ليصل للمواطن بنحو مبلغ 102 جنيه.
وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات قيمة 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ويصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء للمستهلكين لقيمة 82 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم السبت

وسجل سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد.

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أسعار أجزاء الفراخ اليوم السبت في الأسواق

وسجل سعر الوراك من 97 إلى 100 جنيه.
سعر الكبد والقوانص 105 جنيهات.
كيلو الهياكل بـ60 جنيهًا.
سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
سعر البط 140 جنيهًا.
سعر الأرانب 120 جنيهًا.

الفراخ بـ85 جنيهًا بالمزرعة.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت في الأسواق ليتراوح ما بين 155 و165 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر اليوم 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم السبت 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

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