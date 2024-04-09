أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 30 رمضان 2024

تراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 30 رمضان 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية للأيام عيد الفطر المبارك، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيورتراجع ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 88 جنيهًا الي 89 من المزارع ويسهل للمستهلك 96 جنيها.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 30رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 88 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 89 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 30 رمضان في بورصة الدواجن 120 جينه وتصل للمستهلك 125جينهًا.

سجل سعرالدواجن الساسو "30 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 87 جينه لتصل للمستهلك في الأسواق بـ88 جنيهات.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الوراك 30 رمضان 2024 في بورصة الدواجن سعر 97 إلى 100 جنيه.

سجل أسعار كيلو الكبد والقوانص 30 رمضان 2024 سعر يصل إلي 105 جنيهات.

سجل أسعار كيلو الهياكل 30 رمضان 2024 داخل الأسواق الشعبية بـ 60 جنيهًا.

سجل أسعار جوز الحمام 30 رمضان 2024 داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا.

سجل أسعار البط 30 رمضان 2024 داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا، كما سجل سعر الأرانب 120 جنيهًا.

اسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو30 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور30 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي 30 رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و6 للشراء.

كتكوت هجين 30رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء.

كتكوت جيل ثاني 30 رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور 30 رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر طبق بيض البلدي اليوم 30 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 152 جنيه 153 جنيه.

سعر البيض الابيض اليوم

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم 30 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 155 جنيه 157 جنيه.

سعر البيض الاحمر اليوم

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم 30 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 155 جنيه 159 جنيه.