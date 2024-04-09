أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ساعات وتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن لأستعدادت لعيد الفطر المبارك، فقد شهد أسعار الدواجن بحث محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت أسعارها استقرارا في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9 -4-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 أبريل في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 88 جنيه و89 جنيه، في بورصة الدواجن الرئيسية، وتصل إلي المستهلك بسعر 100 بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي سجلت سعر تراوح مابين 90 جنيه و95 جنيه، بينما تصل إلي المستهلك بسعر يصل إلى 110جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء

سجلت أسعارالفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية 120 جنيه 125 جنيه، في مستهل التعاملات الصباحية، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض اليوم الثلاثاء و75 جنيه، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

أسعارطبق بيض الأحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 155 جنيه 159 جنيه

أسعارطبق بيض الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 155 جنيه 157 جنيه

أسعارطبق بيض البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 152 جنيه 153 جنيه

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق

سجل سعر الوراك اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 97 إلى 100 جنيه.

بينما سجلت أسعار كيلو الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء سعر يصل إلي 105 جنيهات.

كما سجلت أسعار كيلو الهياكل في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية بـ 60 جنيهًا.

وجاءت أسعار جوز الحمام في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا.

وبلغت أسعار البط في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا، كما بلغ سعر الأرانب 120 جنيهًا.