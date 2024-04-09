الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024

الفراخ
الفراخ

ساعات وتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن لأستعدادت لعيد الفطر المبارك، فقد شهد أسعار الدواجن بحث محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت أسعارها استقرارا في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9 -4-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 أبريل في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 88 جنيه و89 جنيه، في بورصة الدواجن الرئيسية، وتصل إلي المستهلك بسعر 100 بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي سجلت سعر تراوح مابين 90 جنيه و95 جنيه، بينما تصل إلي المستهلك بسعر يصل إلى 110جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 

سجلت أسعارالفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية  120 جنيه  125 جنيه، في مستهل التعاملات الصباحية، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض اليوم الثلاثاء و75 جنيه، في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 28 رمضان 2024

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

أسعارطبق  بيض الأحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 155 جنيه 159 جنيه

أسعارطبق  بيض الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 155 جنيه 157 جنيه

أسعارطبق  بيض البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 152 جنيه 153 جنيه

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق

سجل سعر الوراك اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين  97 إلى 100 جنيه.

بينما سجلت  أسعار كيلو الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء سعر يصل إلي 105 جنيهات.

كما سجلت أسعار كيلو الهياكل في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية بـ 60 جنيهًا.

وجاءت أسعار جوز الحمام في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا.

وبلغت أسعار البط في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية 140 جنيهًا، كما بلغ سعر الأرانب 120 جنيهًا.

شهر رمضان المبارك اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن الساسو أسعار الفراخ في بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء اسعار الفراخ البيضاء اليوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم الأربعاء 28 فبراير في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

الطماطم بـ7 جنيهات والبصل بـ24.. انخفاض أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لارتكابهم جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية في بني سويف

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 وموعد صلاة عيد العيد

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024.. "أعاده الله عليكم باليُمن والبركات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل