أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

مع زيادة الافراجات عن الأعلاف وتراجع أسعارها كان لها مردود ايجابي علي سوق الدواجن، حيث شهدت الأسعار تراجع بشكل تتدريجي ومستمر بشكل يومي، حيث تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن لتسجل سعر 88 جنيها للكيلو، مقابل سعر أمس والتي سجلت أسعارها 90 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية يتسأل الكثير من المواطنون وربات المنازل عن أسعار الدواجن خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث تراجعت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن لتسجل سعر 88 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 98جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

بينما سجلت أسعار البانية والتي تعتبر أكثر الأنواع بحث عن أسعارها في مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء ما بين 194 إلي 210 جنيهًا، ويختلف السعر وفقا إلي المنطقة حيث يختلف السعر من منطقة إلي أخر.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

وقد سجلت أسعار الفراخ البلدي والتي يفضلها الكثير، ويهتم بمعرفة أسعارها حيث سجلت أسعار تراجع بشكل نسبي في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء حيث جاءت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم بـ 90 جنية للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

كما استقرات أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، فقد سجلت أسعارها 100 جنيه للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

سجلت أسعار كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 92 و105 جنيهات للكيلو، وتختلف الأسعار بحسب المنطقة.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 89 و98جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة ما بين 43 و58جنيها، في الأسواق الشعبية.