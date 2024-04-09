أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في بورصة الدواجن حيث تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب الإقبال على الشراء لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين الطيور خلال فترة العيد والتي تعد إجازة لكافة المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024

يمكن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 85 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 97 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 107 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 89 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 72 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 8.75 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 9.00 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 9.50 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 18.00 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 16.00 جنيه.

سجل الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 16.75 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو شيفر بيور نحو 16.50 جنيه.

سجل الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام نحو 28.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 157 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 163 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 159 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 165 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 159 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 165 جنيه.

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