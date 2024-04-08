أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

ينشر موقع الدستور نشرته الاقتصادية في مختلف السلع ومنها أسعار الفراخ والبيض في اخر تحديث للاسعار في بورصة الدواجن مع العلم أن هذا هو السعر الرسمي في حين أن السعر الذي يصل للمستهلك يزيد عدة جنيهات أخرى.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 في بورصة الدواجن وسعر الأعلاف المؤثرة في اسعار الدواجن.

سعر الفراخ اليوم في مصر

بلغ كيلو الفراخ البيضاء 88 جنيها.

بلغ كيلو الفراخ الساسو 92 جنيها

بلغ كيلو أمهات بيضاء 75 جنيها.

أسعار الكتاكيت

سعر كتكوت أبيض شركات 29 جنيها.

سعر كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو 14 جنيها.

سعر كتكوت ساسو بيور 15 جنيها.

سعر كتكوت بلدي 6.75 جنيه.

سعر كتكوت هجين 10 جنيهات.

أسعار البيض

سعر بيض أبيض 157 جنيها.

سعر بيض أحمر 159 جنيها.

سعر بيض بلدي 153 جنيها.

سعر البط

سعر لحم بط بلدى 118.00جنيه

سعر لحم بط مسكوفى 90.00 جنيها.

سعر لحم بط مولارد 80.00 جنيها.

سعر لحم بط فرنساوى 70.00 جنيها.

سعر لحم بط البغال 90.00 جنيها.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 37.00 جنيه.

كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 35.00 جنيها.

كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم واحد 23.00 جنيها.

كتكوت بط بكينى فرنساوى عمر يوم واحد 14.00 جنيها.

بط بكينى فرنساوى سترو عمر يوم واحد 15.50جنيه.

بط سترو تسمين بيور عمر يوم واحد 25.00 جنيها.

بط مسكوفى سترو عمر يوم واحد 45.00 جنيها.

بط مولار سترو عمر يوم واحد 37.50 جنيه.

كتكوت رومى سترو عمر يوم واحد 35.00 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 24،000 جنيها.

علف نامي 21% 23،950 جنيه.

علف ناهي 19% 23،850 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% 18،200جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 19،100 جنيه.

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