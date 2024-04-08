تباين في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية للأيام عيد الفطر المبارك، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور استقرار ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 86 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 86 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 90 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 29 رمضان في بورصة الدواجن 92 جينه وتصل للمستهلك 100جينهًا.

أسعار الفراخ الامهات ابيض 29 رمضان في بورصة 75 جينة للكيلو وتصل للمستهلك 82 جنيهًا.

سجل سعرالدواجن الساسو "29 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 87 جينه لتصل للمستهلك في الأسبوع بـ88 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم29 رمضان 2024

كتكوت ساسو 29 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور 29 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي 29 رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و6 للشراء.

كتكوت هجين 29 رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء.

كتكوت جيل ثاني 29 رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور29 رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 29 رمضان 2024 في الأسواق ليتراوح ما بين 157 و155 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر البيض الأحمر اليوم 29 رمضان 2027 ما بين155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 159 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدي اليوم الاحد 29رمضان 2027 ما بين 153 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 152 و153 جنيهًا.