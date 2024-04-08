الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

تباين في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية للأيام عيد الفطر المبارك، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور استقرار ملحوظ  بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 86 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 29 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 86 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 90  جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 29 رمضان في بورصة الدواجن 92  جينه وتصل للمستهلك 100جينهًا.

أسعار الفراخ الامهات ابيض 29 رمضان في بورصة 75 جينة للكيلو وتصل للمستهلك 82 جنيهًا.

سجل سعرالدواجن الساسو "29 رمضان 2024 في بورصة الدواجن 87 جينه لتصل للمستهلك في الأسبوع بـ88 جنيهات.

txt

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم29 رمضان 2024 

كتكوت ساسو 29 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت ساسو بيور 29 رمضان 2024 سجل 15 للبيع و14 للشراء.

كتكوت بلدي  29 رمضان 2024 سجل 6.75 للبيع و6 للشراء.

كتكوت هجين 29 رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء. 

كتكوت جيل ثاني 29 رمضان سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور29 رمضان سجل 16 للبيع و15 للشراء.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 29 رمضان 2024  في الأسواق ليتراوح ما بين 157 و155 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر البيض الأحمر اليوم 29 رمضان 2027 ما بين155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 159 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدي اليوم الاحد 29رمضان 2027 ما بين  153 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 152 و153 جنيهًا.

txt

اتحاد منتجى الدواجن: كرتونة البيض بـ145 جنيهًا للمستهلك

txt

البيض بـ145 والدواجن بـ95 جنيهًا.. والتطبيق بداية من 2 أبريل

أسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر الفراخ البلدي سعر الفراخ الأمهات سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

القبض على رجل أعمال قطري هارب من 76 حكمًا قضائيًا في الشيخ زايد

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

طوارئ أمريكية للعرض السماوى النادر.. 30 مليون شخص يشاهدون كسوف الشمس (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح