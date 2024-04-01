البيض بـ145 والدواجن بـ95 جنيهًا.. والتطبيق بداية من 2 أبريل

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة جديدة لتخفيض أسعار الدواجن والبيض، يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع الجاري.

تفاصيل المبادرة

وأشار وزير الزراعة، في تقرير استعرضه أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل المبادرة، مشيرًا إلى أنها من خلال الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

ولفت إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وأوضح أنه المبادرة، تتيح تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض، لافتًا إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، لافتًا إلى استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

تأتي تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.