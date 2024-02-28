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مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم الأربعاء 28 فبراير في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

تشير البيانات الأخيرة داخل بورصة الدواجن إلى استقرار نسبي في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو خلال الفترة الأخيرة،  ويعزي هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، منها استقرار تكاليف الإنتاج والتغذية وكذلك العرض والطلب في السوق المحلية، يظهر أن الطلب على الدواجن مستمر وثابت، مما يساهم في تحفيز المزارعين على الاستمرار في الإنتاج بمعدلات مستقرة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

على الرغم من ذلك، قد تظهر بعض التقلبات الطفيفة في الأسعار نتيجة لعوامل خارجية مثل التغيرات الجوية والمواسم الزراعية، ومع ذلك، لم تشهد الأسواق تغيرات كبيرة تبرز أي توجهات أو تغيرات مهمة في الأسعار على المدى القريب.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28 نوفمبر في بورصة الدواجن وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

  • سجلت أسعارلحم الفراخ البيضاء  سعر تراوح مابين 87 جنيها إلى 88 جنيها.
  • لحم الفراخ الساسو  سعر تراوح مابين 103 جنيهات إلى 105 جنيهات.
  • لحم الفراخ البلدي سعر 140 جنيها للكيلو.
  • لحم أمهات أبيض  79 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

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أسعار البانيه والأوراك اليوم الأربعاء

استقرت أسعار البانيه والتي تعتبر من أكثر مجزأت الدواجن بحثا علي محركات البحث جوجل، حيث سجلت أسعارها أسعار 215 و220 جنيها، بينما  سجلت أسعار الشيش طاووق سعر تراوح مابين 200 و210 جنيهات، كما سجلت أسعار الأوراك بين 90 و100 جنيه في الأسواق، بينما بلغت أسعار كيلو الكبدة 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

  • سجلت أسعار علف بادي  28500 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف نامي 28200 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف ناهي 28100 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف بادي نامي 27500 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف بياض 14 سعر25200 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف بياض 16 سعر25700 جنيه للطن.
  • بلغت أسعار علف بياض 18 سعر 26000 جنيه للطن.
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