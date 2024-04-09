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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-4-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك حيث يشهد سعر الصرف استقرار ملحوظ في كافة البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ننشر للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-4-2024 وفقا للتحديثات الأخيرة التي وضحتها لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك المصرية قبل إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك وفقا لقرار البنك المركزي المصري والتي تستمر من يوم الثلاثاء 9 ابريل وحتى يوم الإثنين الموافق 15 ابريل حيث جاءت أسعار صرف العملة السعودية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.82 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.82 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

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سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الريال السعودي إلى نحو 12.84 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل سعر صرف الريال إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي في كافة البنوك السعودية نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وفقا للبنك المركزي السعودي.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 29 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

أسعار العملات في مصر اليوم

وصل الدولار الأمريكي إلى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

 

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