الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب يزداد البحث عنه باعتبار المعدن الأصفر أفضل الصفقات لتخزين الأموال وحفظها لاحتفاظه بقيمته على مدار السنين، ويشهد سعر الذهب في الوقت الحالي استقرار ملحوظ عند 3000 جنيه لعيار 21.

 

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث سعر الذهب اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق وفق أسعار منصات تداول أسعار الذهب.

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر الذهب في مصر عيار 24

3662.75 جنيه للبيع  3628.5 جنيه للشراء 

 

سعر الذهب في مصر عيار 22

3357.5 جنيه للبيع 3326.25 جنيه للشراء 

 

سعر الذهب في مصر عيار 21 

3205 جنيه للبيع 3175 جنيه للشراء 

 

سعر الذهب في مصر عيار 18 

 2747.25 جنيه للبيع 2721.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب في مصر عيار 14 

2136.75 جنيه للبيع 2116.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 12 

1831.5 جنيه للبيع  1814.25  جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 9 

1373.5 جنيه للبيع 1360.75 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الذهب في مصر  

25640 جنيه للبيع 25400 جنيه للشراء

الذهب يفتقد حافز الارتفاع مع استقرار الطلب والدولار

محلل اقتصادى: الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين فى حالات الحروب والأزمات الاقتصادية

سعر الذهب بالدولار 

 

ارتفع سعر الذهب العالمي عند تداوله للأونصة حيث بلغ سعره للبيع 2330  دولار أمريكي وللشراء 2329  دولار أمريكي 

 

سعر ذهب بي تي سي BTC

 سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28690 جنيه

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

14260 جنيه

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20340 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20515  جنيه

 

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