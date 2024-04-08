سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار
سعر الذهب يزداد البحث عنه باعتبار المعدن الأصفر أفضل الصفقات لتخزين الأموال وحفظها لاحتفاظه بقيمته على مدار السنين، ويشهد سعر الذهب في الوقت الحالي استقرار ملحوظ عند 3000 جنيه لعيار 21.
ننشر في التقرير التالي آخر تحديث سعر الذهب اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق وفق أسعار منصات تداول أسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر عيار 24
3662.75 جنيه للبيع 3628.5 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 22
3357.5 جنيه للبيع 3326.25 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 21
3205 جنيه للبيع 3175 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 18
2747.25 جنيه للبيع 2721.5 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب في مصر عيار 14
2136.75 جنيه للبيع 2116.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 12
1831.5 جنيه للبيع 1814.25 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 9
1373.5 جنيه للبيع 1360.75 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب في مصر
25640 جنيه للبيع 25400 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
ارتفع سعر الذهب العالمي عند تداوله للأونصة حيث بلغ سعره للبيع 2330 دولار أمريكي وللشراء 2329 دولار أمريكي
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28690 جنيه
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14260 جنيه
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20340 جنيه
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20515 جنيه
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