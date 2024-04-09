ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

تحتفل الأمة الإسلامية غد الأربعاء بـ عيد الفطر المبارك 2024، ومع كل عيد يتساءل البعض عن صيغة تكبيرات العيد.

يبتهج ملايين المسلمين حول العالم في عيد الفطر المبارك بترديد التكبيرات، وتكتمل فرحتهم بالانتقال إلى ترديد تكبيرات العيد.

صيغة تكبيرات العيد مكتوبة

-الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.

-وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

-اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

وقت تكبيرات عيد الفطر

تبدأ تكبيرات عيد الفطر مع غروب شمس اليوم 30 رمضان وتنتهي تكبيرات عيد الفطر مع انتهاء تأدية صلاة عيد الفطر غدا.

وعن الإمام الشافعي في كتابه "الأم":

"قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) فَسَمِعْت مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولَ:

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.."

"فَإِذَا رَأَوْا هِلالَ شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ جَمَاعَةً، وَفُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ وَالأَسْوَاقِ، وَالطُّرُقِ، وَالْمَنَازِلِ، وَمُسَافِرِينَ، وَمُقِيمِينَ فِي كُلِّ حَالٍ،

وَأَيْنَ كَانُوا، وَأَنْ يُظْهِرُوا التَّكْبِيرَ، وَلا يَزَالُونَ يُكَبِّرُونَ حَتَّى يَغْدُوَا إلَى الْمُصَلَّى، وَبَعْدَ الْغُدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَدَعُوا التَّكْبِيرَ..".

عدد تكبيرات عيد الفطر المبارك

تختلف عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى عن الثانية، كما تختلف عدد تكبيرات صلاة العيد عن المذاهب، حيث يرى الشافعية ومن وافقهم أن عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وخمس غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية، وعند المالكية فيبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية غير تكبيرة القيام.