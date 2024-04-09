أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بمحافظة الدقهلية

حددت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الدقهلية لعام ٢٠٢٤ في مختلف المراكز وذلك لاستقبال المصلين.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أماكن ساحات صلاة العيد بمراكز محافظة الدقهلية وهى كالآتي:الساحة الكبرى في استاد المنصورة الرياضي، مسجد النصر بمدينة المنصورة، نادي المنصورة، نادي الشعب في شارع بورسعيد، نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، مجمع الفردوس بمنطقة المجزر، مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، شارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين، مركز الشباب بكفر الشناوي، مركز الشباب بقرية الأحمدية، أرض محمد عبد العاطي بقرية محلة انجاق بشربين، إمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين، مركز شباب الألف بمدينة شربين، مركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين، مركز شباب الحطبة بمدينة شربين.

أيضا، الساحات الشعبية بمدينة بلقاس، الساحة الشعبية بمدينة دكرنس، الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر، الساحة الشعبية بمدينة أجا، الساحة الشعبية بمدينة طلخا، الساحة الشعبية بالسنبلاوين، الساحة الشعبية بمدينة المنزلة، الساحة الشعبية بمدينة المطرية، المساجد بمدينة المنصورة، مسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة، مسجد الزهراء بحي الجامعة، مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة، مسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة، مسجد الشيخ حسانين، مسجد الفاروق بجوار ستاد المنصورة الرياضي، مسجد السلام بالمنصورة، مسجد حاتم بمنية النصر، مسجد جاد الله تمي الأمديد.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظه

كان عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اجتماعًا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، لتكون الشوارع والميادين على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

كما وجه مختار بالتصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر، من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات على الأرضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع أي مواد بناء خلال هذه المده من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء.

أمر المحافظ بمخاطبة كافة الشركات الكبري المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي لبحث إمكانية التعاقد معاهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال وهو (جمع القمامة من المنازل - نظافة الشوارع والميادين - غسيل الأرصفة) والتطبيق علي مدينة المنصورة كمرحلة أولى.