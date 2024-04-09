الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

160 ساحة تستضيف صلاة العيد في البحيرة

صلاة العيد
صلاة العيد

قال الدكتور محمدأبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إنه جرى تخصيص 160 ساحة بالإضافة إلى جميعة مساجد  المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، تشمل هذه المساجد والساحات الملحقة بالمساجد الكبيرة، والمدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وضع خطة لتوزيع الخطباء والأئمة على المساجد والساحات
 

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أكد الدكتور محمد أبو حطب أنه تم وضع خطة لتوزيع الخطباء والأئمة على المساجد والساحات في صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبًا لأي طارئ قد يحدث لأحد الخطباء أو الأئمة قبل صلاة العيد، مؤكدا  انه سيتم متابعة المساجد بشكل مستمر من قبل المفتشين ومديري الإدارات، وستوفر وزارة الأوقاف الفرش والمستلزمات اللازمة للصلاة من خلال الدعم المقدم.

أشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والخاصة بعمليات التطهير والتعليم المكثفة لجميع مساجد المحافظة  بالإضافة إلى الساحات التى سيتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم التوجيه بتواجد جميع الأئمة الأساسي والاحتياطى، مشيرا إلى أنه تم تكليف لجان من كل الإدارات للمرور على الساحات  والمساجد من أجل التأكد من نظافتها وتأهيلها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك. 

رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المنشآت بالبحيرة 

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى من اجل الجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك فى جميع القطاعات الحكومية والخدمية، مع تشكيل غرفة عمليات  داخل جميع مجالس المدن، على أن تكون على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات المتواجدة داخل ديوان عام محافظة البحيرة،  وذلك ضمن خطة المحافظة من أجل المساهمة في سرعة حل أى مشكله قد تحدث.

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