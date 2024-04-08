ضبط 270 طن مواد خام أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن: بمركزى كفر الدوار والمحموديه تم ضبط 100 كجم سردين وكمية من الأسماك المملحة غير صالحه للاستهلاك الآدمي و100 كجم سمك وكمية من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر و20 كجم حلويات منتهية الصلاحيه، كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركزى دمنهور وأبو حمص تم ضبط 140 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و13مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدى مدعم،كما تم تحرير 11محضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تنفيذ حملات مماثلة بمركزى إدكو وشبراخيت تم ضبط كمية من الأسماك المدخنة والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية من الكبدة مجهولة المصدر بالإضافة لتحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد وجارى غلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود وبدر من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومحطة وقود لتجميعها 500 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء وكمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 9 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط 400 عبوة مياة غازية ومعدنية مجهولة المصدر و5 كجم أسماك مجمده غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

وبمدينة النوبارية تم ضبط 270 طن مواد خام أسمدة زراعية مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر غلق مستودع غاز فى أوقات العمل الرسمية ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.