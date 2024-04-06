السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع 5 أطفال وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

 لقي 5 أطفال مصرعهم في الحال، بينما أصيب إثنين أخرين، وجميعهم من عائلة واحدة، بحادث إنقلاب سيارة "نقل" محملة بمحصول البنجر على تروسيكل بطريق " منشية الهلباوي -  سيدي غازي، بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثث، ونقلها إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

مصرع 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة 


 

تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق " منشية الهلباوي - سيدي غازي" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار على إثر إنقلاب سيارة "نقل" محملة بمحصول البنجر على تروسيكل  وتم انتشال الجثث وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

انتقال الاجهزه الأمنية لمكان الواقعة 

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من:" أحمد ربيع عبدالله عبيدة، (35 عامًا)، عبدالجيد عبد الرحيم عبد المولى(، 32 عامًا)، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من:" ربيع احمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، آدام احمد ربيع عبدالله، ( 4 سنوات)، علي محمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، ياسين عبد الجيد إبراهيم، ( 5 سنوات)، محمود عبد الجيد إبراهيم، ( 4 سنوات)ن وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العامة تحت تصرف النيابة العامة.

وروى شهود عيان تفاصيل الحادث، حيث إنقلبت سيارة جرار نقل " ثقيل"، به مقطورة ومحمل بمحصول البنجر على تروسيكل محمل بـ 7  أشخاص بينهم 5 أطفال علي طريق ( منشية الهلباوي - سيدي غازي) بنطاق مركز كفر الدوار.

وعاينت النيابة العامة موقع الحادث وجاري رفع أثاره بمعرفة الأجهزة الأمنية والمحلية بنطاق مركز كفر الدوار.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

مصرع ٥اطفال حادث سير بالبحيرة محافظة البحيرة كفر الدوار دمنهور

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