متطوعو التحالف الوطني بالبحيرة: فخورون بالعمل الذي قمنا به

أعرب محمد على هويدي، أحد متطوعي مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة، عن سعادته باختيار فعاليات التحالف الوطني بالمحافظة للاحتفال بحفظة القرآن الكريم، وذلك في ظل الإنجازات التي حققتها مظلة التحالف الوطني في البحيرة، والتي استهدفت القرى الأكثر احتياجًا في مختلف القطاعات.

تقديم أكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية شاملة



وقال هريدي، إن المؤسسة تحت مظلة التحالف، قدمت خلال شهر رمضان أكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطنين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية والوجبات الساخنة، مشيرا إلى أنه خلال أيام الشهر الكريم كان يتم توزيع 200 وجبة يوما، بمساعدة فرق التطوع المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، والتي تعمل على تحديد الحالات واحتياجاتهم وتلبيتها وتقديمها إلى أماكن تواجدهم.

اليوم تكريم 1500 من حفظة القرآن الكريم

تنظم مؤسسة، نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، احتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

تقام الاحتفال بقرية أبوصالح التابعة لمركز كفرالدوار، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

تكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن



وقالت الدكتورة نيفين الكاتب إنه سيتم تكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وسيتم تقديم جوائز قيمة للجميع، مشيرة إلى أن الاحتفالية تقام في أجواء رمضانية مميزة، ووسط فرحة الجميع نظرًا للقيام بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل.

وأضافت أن المسابقة التي يتم تنظيمها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد واجب ديني، بل يمثل أيضًا رمزًا لقوة وتميز المجتمع.

في السياق، قالت سها العطار، مدير إدارة داخل مؤسسة نبيل الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إن المسابقة سيشارك فيها عدد كبير من الحافظين لكتاب الله عز وجل، مؤكدة تقييم أداء المشاركين وفقًا لمعايير صارمة وعادلة من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم علماء ومشايخ متخصصين في القرآن، من الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، وإدارة الوعظ بمحافظة البحيرة.