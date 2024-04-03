حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة من أجل المساهمة في التأكد من صلاحية المواد الغذائية مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية بمركز شبراخيت.

نفذت إدارة تموين شبراخيت حملة على المخابز المدعمة أسفرت عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتي 12 جرام، تحرير عدد 2 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 4 محاضر عدم اعلان عن مواعيد التشغيل وكذلك وزن وقطر الرغيف، تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، تحرير 2 محاضر عدم وجود بون صرف خبز للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط 720 كيلو دقيق فاخر استخراج 72% منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق بدائرة مركز شبراخيت ، تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية للرقابة على أسواق المحمودية

وتمكنت إدارة تموين مركز شرطة المحمودية خلال حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز البلدية من وضبط مخبز تصرف فى 6 شكاير دقيق لبيعها بالسوق السوداء، ضبط 7 مخابز لإنتاج خبر ناقص الوزن حتى19 جرام، ضبط 2 مخبز إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، 5 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف، 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم الاشراف على توزيع الإسطوانات بمستودعات سرنباى وفزاره وفيشا.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.