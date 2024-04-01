نائب محافظ البحيرة: ربنا يوفق الرئيس ويعينه على إدارة شئون البلاد

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نجاح قطار التنمية الذي بدأ رحلته منذ عشر سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحداث طفرة تنموية في مصر، وتمت إعادة الحياة إلى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية التي تعرضت للإهمال لعقود طويلة، مشيرة إلى أن مسيرته كانت كبيرة ومتعددة، وصعب تحصيلها جميعًا، غير أن أحد أبرز هذه الإنجازات كانت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع القرن، التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في القرى.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة للحوار الوطني التي نجحت في توفير منصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة.

تحديات كبيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، تواجه الولاية الجديدة للرئيس السيسي تحديات كبيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية تتضمن هذه التحديات التحديات الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بالحدود المشتعلة والتى يتعين التعامل معها من أجل التخفيف من آثارها السلبية على مصر، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم التركيز على تعزيز الاقتصاد المصري وتنشيطه في ظل هذه التحديات، ويتطلب ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار وتنمية قطاعات جديدة تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل للشباب.

وختمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حديثها لـ"الدستور"، بقولها "ربنا يوفق حضرته ويعينه على إدارة شئون البلاد والجبهات الخارجية لمصر".