الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع محافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قامت مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة، بالاشتراك مع جمعية الأورمان  بتوزيع عدد 4000 كرتونة مواد غذائية على "4000" أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية، حيث الى الان تم التوزيع بقرى جزائر عيسى والامام الحسين والبستان وكوم زمران وزاوية مسلم وعزبة قمحه والاتحاد وعزبة عقاب والدنشالى والوكيل وزمران النخل وزاوية أبو شوشه وأبو سعيفه مركز الدلنجات فى محافظة البحيرة.  
 

أكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، موضحًا إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات " أصحاب الأيادي البيضاء "لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة البحيرة،مضيفًا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم. 

كما أشار اللواء ممدوح شعبان الى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.

توزيع كرتين رمضان محافظة البحيرة التحالف الوطني دمنهور جمعية الارمان

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