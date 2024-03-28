هبوط كبير فى الأسعار.. جولة داخل معارض "أهلًا رمضان" فى البحيرة

تنفذ الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة مبادرة مجلس الوزراء التي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والتى تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة في ضمان توافر المنتجات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

“الدستور” تنقل بين العديد من السلاسل التجارية ومعارض أهلًا رمضان، بهدف رصد ومتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، وللتحقق من الالتزام بالأسعار المحددة.

ورصد في الجولة، تراجع أسعار العديد من السلع في الأسواق، وأبرز الانخفاضات كانت في أسعار الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، وأسعار الأرز بنسبة 18.8%، وأسعار الزيوت بنسبة 25%، وأسعار المعكرونة والدقيق بنسبة 15%، بالإضافة إلى أسعار البيض، والسكر، والشاى، ومنتجات الألبان، والعديد من المواد الغذائية المختلفة.

تخفيض العديد من أسعار السلع الغذائية

وفي السياق، قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن السلاسل التجارية ومعارض أهلًا رمضان المتواجدة داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة قامت بتخفيض العديد من أسعار السلع الغذائية، مؤكدة أن هناك سلعًا حاليًا في السوق تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 30%، مثل زيت الطعام، ومنتجات الألبان بالإضافة إلى أسعار الشاى، والخضروات، مشيرة إلى أنه تم الطلب من السلاسل الحفاظ على سعر السلعة القديمة بجانب السعر الجديد، لضمان أن يتأكد المستهلك من قيمة تخفيض الأسعار.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، أنه تم بالفعل تخفيض أسعار السلع الأساسية بمعرض "أهلًا رمضان" مثل البيض وسكر المبادرة والزيت والأرز والفول والعدس وكافة السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجنة برئاسة نواب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بالإضافة إلى مدير إدارة تموين المركز، وذلك للعمل على تكثيف المتابعة الميدانية على المحلات التجارية ومنافذ البيع تحت إشراف الوحدة المحلية ومعرض "أهلًا رمضان".

كما قامت معارض "أهلًا رمضان" بالإضافة إلى السلاسل التجارية في مدينة إيتاي البارود في توفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مصر.

وأكد شعبان بصيص، رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، أنه يتم العمل على ضمان توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة مع العمل على تخفيض الأسعار وإعلانها، وتسعير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، والالتزام بالقرارات التموينية والمتطلبات المحددة لجودة السلع وصلاحيتها، مشيرًا إلى أن توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية يهدف إلى تقديم خدمة للمواطنين، وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بأسعار اقتصادية مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومكافحة الغلاء والجشع من قبل بعض التجار.

كما أعلن رئيس المركز والمدينة أن جميع الأسعار الجديدة في المعرض متاحة للجميع، مضيفا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدد من المعارض والسلاسل التجارية في جميع مدن ومراكز المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراقبة الأسواق.