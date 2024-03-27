ضبط 3 سيارات محملة بـ24 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة



واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن، بمركزى دمنهور ووادى النطرون تم ضبط 3 سيارات محملين بـ24 طن سكر خاص بمبادرة معًا ضد الغلاء قبل البيع بالسوق السوداء و6 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة لضبط 17 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و16 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 100 عبوة مستحضرات تجميل وكمية من البويات منتهية الصلاحية ومحلين جزارة قاما بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.