الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 3 سيارات محملة بـ24 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء في البحيرة

ضبط سيارات محملة
ضبط سيارات محملة بسكر

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 
 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  محمد عبد العال مدير المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن، بمركزى دمنهور ووادى النطرون تم ضبط 3 سيارات محملين بـ24 طن سكر خاص بمبادرة معًا ضد الغلاء قبل البيع بالسوق السوداء و6 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة لضبط 17 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و16 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 100 عبوة مستحضرات تجميل وكمية من البويات منتهية الصلاحية ومحلين جزارة قاما بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ضبط سكر تموينى محافظة البيرة حملة تموينية بالبحيرة دمنهور الدلنجات

مواد متعلقة

جولة تفقدية لسكرتير عام البحيرة في معرض "أهلًا رمضان" بالدلنجات

العثور على جثة سيدة مربوطة بحجر بمجرى مائى فى البحيرة

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز

الدورات الرمضانية في القرى"حاجة تانية".. منافسات قوية ومواهب أسطورية في تصفيات البحيرة

أمطار غزيرة إلى متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

انتظام سير انتخابات "المحامين" أمام 27 لجنة فى البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

تفاصيل مقتل فتاة وإصابة والدتها وشقيقها على يد عمها بقنا

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الاختراق اليهودى للكنيسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة