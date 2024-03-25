الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدورات الرمضانية في القرى"حاجة تانية".. منافسات قوية ومواهب أسطورية في تصفيات البحيرة

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

الدورات الرمضانية في القرى من أبرز  مظاهر شهر رمضان الكريم في المناطق الريفية، فهى تجذب اهتمام الكبار والصغار على حد سواء، وتتميز هذه الدورات بحضور جماهيري يقارب تلك الذي يشهدها الملاعب الكبيرة، حيث يتم توفير تجربة تشبه المباريات الكبرى من خلال بث المباريات مباشرة وتصويرها بواسطة معلق المباراة وحكم المباراة.

 رصدت "الدستور " إحدى مباريات الدورة الرمضانية في مركز شباب قرية الطود، التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة. كانت المباراة بين فريقي قرية بيبان وقرية الطود، وحضر المباراة  عدد كبير من الأهالي في الملعب.

مجلس إدارة مراكز شباب الطود المنظم الرئيسي للدورة

وقال شوقى مهينة، رئيس مجلس إدارة مراكز شباب الطود المنظم الرئيسي للدورة الرمضانية، إن هدفهم الرئيسي هو إسعاد الأهالي وتوفير تجربة رياضية ممتعة للمشاركين، مشيرا الى انه تم افتتاح الدورة في أولأيام الشهرالكريم، وتقام مباراتان يوميًا بعد صلاة العشاء في ملعب مركز شباب الطود، مؤكدا أن شروط الدورة الرمضانية في مركز شباب الطود تتضمن  أن يتألف كل فريق من 12 لاعبا، ويتم تشكيل كل مباراة من 9 لاعبين،  توزع الجوائز على 12 لاعبًا، 

كما أكد شوقى مهينة، من ضمن شروط الدورة أن تلتزم جميع الفرق بارتداء زي رياضي موحد، وتستمر المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين، كل شوط يدوم 20 دقيقة. لا يسمح لأي لاعب بالمشاركة في أكثر من فريق واحد.

كما أكد عصام الغرباوي  مدير مركز الشباب  بقرية الطود أن الفرق المشاركة،  يتم تقسيمها  إلى مجموعات في الدور الأول، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني لا يتم تنظيم مباريات بين فرق من نفس المجموعة في نفس اليوم، وفي حالة التعادل في النقاط، يتم الاستناد إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم الفريق الذي سجل أكثر الأهداف،  إذا استمر التعادل، ستتم إجراء قرعة.

كما أشار الغرباوي أنه في حالة انسحاب فريق من المجموعة، يتم إلغاء جميع نتائجه، في حالة حدوث أعمال شغب من قِبل لاعب أو فريق أو إداري، يتم استبعاد الفريق نهائيًا وفقًا لقرار لجنة التنظيم. لن يتغير موعد المباراة إلا في حالة وجود ظروف قاهرة يوافق عليها الفريق المنافس وبموافقة لجنة التنظيم. 

الدورات الرمضانية دمنهور مركز شباب الطود كوم حمادة رمضان المبارك

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