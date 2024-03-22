الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أرقام الإبلاغ عن الزيادة غير المبررة فى تعريفة الركوب بالبحيرة

موقف ميكروباص
موقف ميكروباص

 أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه في ضوء الإجراءات المُتخذة من قِبَل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، عقب تحريك أسعار المواد البترولية، تم التوجيه بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات بهدف متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والتصدي لأي محاولات لزيادة التعرفة بشكل فردي أو تقسيم خطوط السير، فى جميع مواقف السيارات في مختلف المدن والقرى بمحافظة البحيرة. 

غرفة العمليات في جميع مدن المحافظة 

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتفعيل غرفة العمليات في جميع مدن المحافظة لضمان سير العمل بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات، من أجل استقبال شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل مثل "صوتك مسموع" والخطوط الساخنة، وتم تخصيص أرقام الخط الساخن 144، 16528 بالإضافة إلى تليفون إدارة المواقف ٣٢٠٣٣٣، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وضع ملصقات التعريفة الجديدة على زجاج السيارات

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بالتنبيه على السائقين بضرورة وضع ملصقات التعريفة الجديدة على زجاج السيارات والمركبات في أماكن واضحة بالمواقف الداخلية والإقليمية وسيتم الالتزام بالتعريفة الجديدة من قبل جميع السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف بمختلف مراكز المحافظة مع مراقبة التزام السائقين بالتعريفة على مدار الساعة من قبل رؤساء المدن والقرى والقيادات التنفيذية بالتعاون مع مديري المواقف والشرطة وإدارات المرور، من أجل تكثيف حملات المراقبة على السيارات ومركبات نقل الركاب في مختلف المواقف والميادين؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، ومنع انتهاك خطوط السير المعلنة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي مخالفات والتصدي لأي محاولات استغلال المواطنين.

 

محافظة البحيرة تليفون الخط الساخن تسعيرة المواد البترولية دمنهور شبراخيت

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